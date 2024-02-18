Sinop'ta otomobil su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil su kanalına devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Recep Karakurt'un kullandığı 57 AAK 120 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi Fadime Karakurt, sağlık ekiplerince 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.