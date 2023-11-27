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Sinop'ta iki hafif ticari araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, B.K. idaresindeki bir hafif ticari araç ile M.U. yönetimindeki başka bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada M.U. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, alkollü olduğu gerekçesiyle sürücü B.K. hakkında işlem yaptı.