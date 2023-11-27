Sinop'ta iki hafif ticari araç çarpıştı, bir kişi yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, B.K. idaresindeki bir hafif ticari araç ile M.U. yönetimindeki başka bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada M.U. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, alkollü olduğu gerekçesiyle sürücü B.K. hakkında işlem yaptı.
Sinop'un Gerze ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 55 SL 954 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Veysel Çavuş Caddesi'nde M.U. yönetimindeki 57 FC 858 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü M.U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücü B.K. hakkında alkollü olduğu gerekçesiyle işlem yaptı.