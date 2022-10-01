Sinop haberleri | Halkevleri, Ankara Dikmen'de 4 Kişilik Bir Ailenin Yaşam Maliyetini Açıkladı: 14 Bin 431 Lira

Sinop haberler: Dikmen Halkevi, ilçedeki yurttaşların açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili “4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesinin Dikmen’de maliyeti 7 bin 178 TL, ortalama kira giderleri ve fatura masraflarıyla birlikte barınma maliyeti 7 bin 253 TL. Yani toplamda 14 bin 431 TL” açıklaması yaptı.

Dikmen Halkevi, ilçedeki yurttaşların açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili "4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesinin Dikmen'de maliyeti 7 bin 178 TL, ortalama kira giderleri ve fatura masraflarıyla birlikte barınma maliyeti 7 bin 253 TL. Yani toplamda 14 bin 431 TL" açıklaması yaptı.

Ankara'da Dikmen Halkevi, ilçede yaşayan yurttaşların açlık ve yoksulluk sınırıyla ilgili yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı. Halkevleri binasının önünde "Beslenemiyoruz, barınamıyoruz, insanca bir yaşam istiyoruz" pankartı önünde yapılan açıklamayı Halkevleri Dikmen Şube Başkanı Hatice Sapaz okudu. Sapaz, şöyle konuştu:

"Bizler de Dikmen Halkevi olarak bir araştırma yaparak yaşadığımız mahallelerde nasıl yoksullaştığımızı göstermek istedik. Eylül ayının verilerine dayanarak hazırladığımız raporda bir aylık geçim maliyetini hesapladık. ve gördük ki bir eve iki asgari ücret dahi girse geçinmek neredeyse imkansız.

Çünkü 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesinin Dikmen'de maliyeti 7 bin 178 TL, ortalama kira giderleri ve fatura masraflarıyla birlikte barınma maliyeti 7 bin 253 TL. Yani toplamda 14 bin 431 TL. Bu rakamlar görüldüğü gibi hem asgari ücretin hem de açlık sınırının üstünde.

Kahvaltı malzemelerinde beyaz peynirde yüzde 4,75, zeytinde yüzde 10,78, şekerde yüzde 3,94, yumurtada yüzde 8,75, bal ve reçel ürünlerinde 12,45, kahvaltılık tere yağında yüzde 10,38, çayda ise yüzde 8,25 olarak gerçekleşti. Hazır yoğurtta fiyat artışı yüzde 9, sütte yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Ekmek ve ekmek ürünleri yüzde 3,26 zamlandı. Makarna ve makarna çeşitlerinde aylık artış oranı yüzde 4,56 olarak hesaplanırken, un ve diğer tahıl ürünlerinde yaşanan aylık artış oranı ise 4,40 olarak gerçekleşti.

"SİVRİBİBER YÜZDE 41 ORANINDA ZAMLANDI"

Sebze grubu içerisinde fiyat artışı en çok yaşanan ürün yüzde 41 ile sivri biber oldu. Domateste aylık artış oranı ise ortalama yüzde 19 olarak gerçekleşti. Kuru soğan fiyatında aylık artış ise yüzde 16,45 olarak gerçekleşti. Patates fiyatlarında yaşanan aylık ortalama artış ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

"EN ÇOK TAVUK ETİ ARTTI"

Dana etinde bir aylık artış oranı yüzde 1,57 olarak gerçekleşirken, tavuk ve tavuk eti ürünlerinde aylık artış oranları ise yüzde 8,40 olarak gerçekleşti. Taze balık ve balık ürünlerin ise aylık artış oranı yüzde 2,4 oldu. Et ve et ürünleri grubunda aylık en yüksek artış oranı yüzde 8,40 ile tavuk eti grubunda görüldü.

"AYLIK KİRA ARTIŞI BİN LİRAYI BULDU"

Eylül ayında Dikmen halkının aylık kira maliyet, yüzde 16-17 oranında arttı. Ankara Dikmen semtinde en yoğun yaşanılan mahallelerde geçtiğimiz ay 5 bin 690 TL olan ortalama kira maliyeti, eylül ayı itibariyle ortalama 6 bin 609 TL'ye yükseldi. Aylık kira fiyatlarında ortalama artış 919,5 TL oldu.

Eylül ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin tükettiği elektrik faturası tutarında bir aylık artış oranı yüzde 21,4 oranında olurken, doğalgaz faturasında yüzde 27,7, su faturasında ise yüzde 26'lık artış gerçekleşti. Dikmen'de 4 kişilik bir ailenin asgari fatura ödemeleri Eylül ayında; elektrik faturasında 338 TL, doğalgaz faturası 113 TL ve su faturası ise 193 TL olarak hesaplandı.

Dikmende eylül ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin kira ve fatura maliyetlerinde ödemesi gereken asgari tutar7 bin 253 TL olarak hesaplandı. Görüldüğü gibi her geçen gün yaşam maliyetlerimiz daha da artıyor ve mevcut iktidarın uygulamaya koyduğu ekonomi politikaları bu durumu daha da derinleştiriyor.

Neoliberalizmin altüst ettiği hayatlarımızı geri istiyoruz. Sürdürülebilir ve halkın ihtiyacını karşılamayı önceliğine almış bir tarım politikasının hayata geçirilmesi, kent tarımının uygulamaya konulması halka maliyeti doğrultusunda satış yapacak satış noktalarının kurulması gerekmektedir.

Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel barınma ihtiyaçları piyasa ilişkilerinin dışına çıkarılmalı, halk denetimi ve yönetiminde kamulaştırılmalı, önceliği halka hizmet vermek olmalıdır. Kiralarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalı, kira artışına, metrekare fiyatına bulunduğu bölgeye göre üst sınır getirilmelidir."