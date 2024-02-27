Sinop Gerze'de Jandarma Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Meslek ve Trafik Eğitimi Verdi

Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ekiplerince anaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı ve trafik eğitimi verildi.

Gerze Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ekiplerce öğrencilere, jandarma mesleği tanıtıldı. Genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve öneminin anlatıldığı eğitimde ayrıca okul servisi araçlarına binme ve inme kuralları konularında da bilgiler aktarıldı.

Jandarmaya ait hizmet araçlarının tanıtımının yapıldığı eğitim sonunda çocuklara, hikaye ve boyama kitapları dağıtıldı.