Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı - Haberler

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Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

AA - İlyas Gün - Güncel
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Sinop Ayancık'ta yağış nedeniyle 3 köy geçici olarak boşaltıldı

Sinop'ta devam eden sağanak nedeniyle Ayancık ilçesinde 3 köy, geçici olarak tahliye edildi.

Sinop'ta devam eden sağanak nedeniyle Ayancık ilçesinde 3 köy, geçici olarak tahliye edildi.

Sinop İl Özel İdaresince Ayancık ilçesindeki 3 köyde, 25 hane sakini, tedbir amacıyla bulundukları yerden alındı. Bu köylerde bulunanların, ilçe merkezindeki yurtlara ve akrabalarının yanına yerleştirildiği bildirildi.

İlçedeki 3 derenin üzerinde bulunan 7 geçici köprü, derelerin debisinin artması sonucu yıkıldı, bazı köylerde su baskını yaşandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, su baskını yaşanan Zaviye köyünde iş makineleriyle temizleme çalışması başlattı.

Derelerdeki su debisi düştükten sonra geçici köprüler yeniden inşa edilecek.

AA / İlyas Gün - Güncel

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