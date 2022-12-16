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Singapurlular Noel'i Işıklı Süsler ve Sevinçle Kutluyor

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Singapurlular Noel'i Işıklı Süsler ve Sevinçle Kutluyor

SİNGAPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Singapur'da yaklaşan Noel sezonunu karşılamak için seçkin alışveriş bölgesi olan Orchard Yolu çok sayıda ışık süslemesiyle aydınlatıldı.

Singapurlular Noel'i Işıklı Süsler ve Sevinçle KutluyorTuristler, Singapur'un seçkin alışveriş bölgesi Orchard Yolu boyunca Noel için yerleştirilen ışıklı süslerin fotoğraflarını çekiyor, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

SİNGAPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Singapur'da yaklaşan Noel sezonunu karşılamak için seçkin alışveriş bölgesi olan Orchard Yolu çok sayıda ışık süslemesiyle aydınlatıldı.

Singapurlular Noel'i Işıklı Süsler ve Sevinçle KutluyorSingapur'daki Tanglin Alışveriş Merkezi'nde kar yağışına benzetilen köpük duşta oynayan bir çocuk, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Turistler, Singapur'un seçkin alışveriş bölgesi Orchard Yolu boyunca Noel için yerleştirilen ışıklı süslerin fotoğraflarını çekiyor, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapurlular Noel'i Işıklı Süsler ve Sevinçle KutluyorTuristler, Singapur'un seçkin alışveriş bölgesi Orchard Yolu boyunca Noel için yerleştirilen ışıklı süslerin fotoğraflarını çekiyor, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Turistler, Singapur'un seçkin alışveriş bölgesi Orchard Yolu boyunca Noel için yerleştirilen ışıklı süslerin fotoğraflarını çekiyor, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapurlular Noel'i Işıklı Süsler ve Sevinçle Kutluyor

Noel için yerleştirilen ışıklı süsler Singapur'un seçkin alışveriş bölgesi Orchard Yolu'nu aydınlatıyor, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapurlular Noel'i Işıklı Süsler ve Sevinçle Kutluyor

Singapurlular Noel'i Işıklı Süsler ve Sevinçle Kutluyor

Kaynak: Xinhua / Güncel

Singapur Aralık Noel Güncel Haberler

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