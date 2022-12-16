Singapurlular Noel'i Işıklı Süsler ve Sevinçle Kutluyor
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SİNGAPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Singapur'da yaklaşan Noel sezonunu karşılamak için seçkin alışveriş bölgesi olan Orchard Yolu çok sayıda ışık süslemesiyle aydınlatıldı.
SİNGAPUR, 16 Aralık (Xinhua) -- Singapur'da yaklaşan Noel sezonunu karşılamak için seçkin alışveriş bölgesi olan Orchard Yolu çok sayıda ışık süslemesiyle aydınlatıldı.
Turistler, Singapur'un seçkin alışveriş bölgesi Orchard Yolu boyunca Noel için yerleştirilen ışıklı süslerin fotoğraflarını çekiyor, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Turistler, Singapur'un seçkin alışveriş bölgesi Orchard Yolu boyunca Noel için yerleştirilen ışıklı süslerin fotoğraflarını çekiyor, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Noel için yerleştirilen ışıklı süsler Singapur'un seçkin alışveriş bölgesi Orchard Yolu'nu aydınlatıyor, 14 Aralık 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)