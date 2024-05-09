Sinan Ateş Davası İçin Duruşma Günü Belirlendi

(ANKARA) - Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş davasında duruşma gününü belirledi. İlk duruşma 1 Temmuz'da saat 09.00'da yapılacak.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ardından mahkeme duruşma gününü belirledi.

Sanıklar 1 Temmuz'da saat 09.00'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.