"Simpsonlar'ın Kahramanmaraş depremini bildiği iddiası"

11 ilimizde büyük yıkım ve acıya neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler dünya gündeminde de yer aldı. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketi sonrası sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Paylaşımlardan bazıları Simpson kehanetleriyle ilgiliydi Ünlü çizgi filmine "Mobile Homer" isimli 13.bölümde Kahramanmaraş depremi bilindiği iddia edildi.

Simpsonlar'ın yayınlanan bu bölümünde bir sahnede gemi kaptanının "Kahramanmaraş'a yetiştirmek zorundayız" cümlesi iddiaların çıkmasında büyük rol oynadı.

Ancak bölümün tamamına baktığımızda, depremle ilgili herhangi bir konu geçmiyor. Videoda, Bart ve Lisa Simpson araçlarıyla giderken bir kaza anında gemiye düşüyorlar. Geminin Türk bayraklı olduğu görülüyor.

Gemi kaptanı, "Kuzeyde Bir Yer"isimli dizinin DVD'lerini Kahramanmaraş'a yetiştirmek zorunda olduğunu ifade ediyor.