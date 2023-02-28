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Simpsonlar'ın Kahramanmaraş depremini bildiği iddiası

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6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin ardından kehanetleriyle ünlü çizgi film Simpsonlar'ın "Mobile Homer" isimli 13.bölümde Kahramanmaraş depremi bildiği iddia edildi.

11 ilimizde büyük yıkım ve acıya neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler dünya gündeminde de yer aldı. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketi sonrası sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

Simpsonlar'ın Kahramanmaraş depremini bildiği iddiası

Paylaşımlardan bazıları Simpson kehanetleriyle ilgiliydi Ünlü çizgi filmine "Mobile Homer" isimli 13.bölümde Kahramanmaraş depremi bilindiği iddia edildi.

Simpsonlar'ın Kahramanmaraş depremini bildiği iddiası

Simpsonlar'ın yayınlanan bu bölümünde bir sahnede gemi kaptanının "Kahramanmaraş'a yetiştirmek zorundayız" cümlesi iddiaların çıkmasında büyük rol oynadı.

Simpsonlar'ın Kahramanmaraş depremini bildiği iddiası

Ancak bölümün tamamına baktığımızda, depremle ilgili herhangi bir konu geçmiyor. Videoda, Bart ve Lisa Simpson araçlarıyla giderken bir kaza anında gemiye düşüyorlar. Geminin Türk bayraklı olduğu görülüyor.

Simpsonlar'ın Kahramanmaraş depremini bildiği iddiası

Gemi kaptanı, "Kuzeyde Bir Yer"isimli dizinin DVD'lerini Kahramanmaraş'a yetiştirmek zorunda olduğunu ifade ediyor.

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"Simpsonlar'ın Kahramanmaraş depremini bildiği iddiası"
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"Simpsonlar'ın Kahramanmaraş depremini bildiği iddia edildi. Çizgi filmin söz konusu bölümünde, "Kahramanmaraş'a yetiştirmek zorundayız" cümlesi yer alıyor fakat, konunun deprem değil, "Kuzeyde Bir Yer" isimli dizinin DVD'leri yetiştirmekle alakalı olduğu anlaşılıyor.""

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

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