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SİMDER, İnşaat Sektörü Temsilcileri ile Havza'da Buluştu

SİMDER, İnşaat Sektörü Temsilcileri ile Havza'da Buluştu
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Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER), Havza'da inşaat sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek, sektörün geleceğine dair ortak hedefler belirledi ve işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) Havza'da inşaat sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan SİMDER Başkanı Sezgin Aydın, organizasyonu düzenleyen Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve iş insanı Necmettin Uçan'a teşekkür etti.

Aydın, SİMDER ortak vizyonları olduğunu ifade ederek, "Samsun'da inşaat sektörünü daha aydınlık bir geleceğe taşımak istiyoruz. Birlikte daha verimli, daha yenilikçi ve daha güvenli projelere imza atmak, sektördeki tüm paydaşlarla ortak hedefler doğrultusunda ilerlemek için birbirimize destek olmalıyız. Bizler yerel yönetimlerle ve diğer paydaşlarla olan işbirliğimizi güçlendirerek sektörün gelişiminde bir çatı kuruluş görevini üstleniyoruz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza'nın OSB ile doğru orantılı bir büyüme çizgisi yakalayacağını belirterek, "İlçemizde hayata geçen OSB ile Havza'nın nüfusu artacak ve inşaat sektörünün de önü açılacak. İlçemizin gelişmesi ve iş insanların gelişimine katkı sunmak adına yasalar çerçevesinde sektöre katkı sunmak için hazırız. Sivil toplum kuruluşlarının oluşmasındaki temel amaç, birlik ve beraberliği oluşturmak. SİMDER bunu çok güzel başarıyor." dedi.

Konuşmanın ardından sektörün içinde bulunduğu durum, yapılabilecek çalışmalar ve dernek çalışmaları konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Programa, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, SİMDER Yönetim Kurulu ile Havza'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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