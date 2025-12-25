Şile'de oğlunun borcu için babasını tehdit edip iş yerine patlayıcı atan şüpheliler yakalandı

ŞİLE'de Naim G.'nin (67) iş yerine gelen 2 kişi, oğlu Necat G.'nin (38) kendi yakınlarına borcu olduğunu iddia ederek parayı tahsil etmek istedi. Naim G.'nin oğluyla yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini söylemesi üzerine 2 kişi, adamı tehdit ederek iş yerinden ayrıldı. Olaydan 14 gün sonra arayan şüpheliler Naim G.'yi tehdit ettikten sonra iş yerine patlayıcı atarak kaçtılar. Başlatılan soruşturmada iş yerine gelerek Naim G.'yi tehdit ettiği tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle irtibatlı olduğu belirlenen bir kişi ise Samsun'un Bafra ilçesinde yakalandı. Adliyeye 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişi 'yağma' suçundan tutuklandı. Patlayıcı maddeyi atan kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Ağva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necat G., birkaç yıl önce Mahmut E. ile ortak olarak ticaret yapmaya başladı. Ancak işlerin kötü gitmesi üzerine batan ikilinin ortalığı bitti. Her iki tarafında para kaybetmesi sonucu taraflar arasında husumet oluştu. Aradan geçen zaman süresince Mahmut E., Necat G.'den alacağı olduğunu iddia ederek yakınlarına borcu tahsil etmesini söyledi. Bunun üzerine Necat G.'ye ulaşamayan iki kişi, babası Naim G.'nin Ağva'daki işyerine geldi.

'BU İŞİ BAŞKA ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ'

Burada iki kişi Naim G.'nin odasına gelerek, oğlunun Mahmut E. ile ticaret yaptığını ve kendisinden alacağı olduğunu iddia etti. Naim G. ise oğluyla yaklaşık 10 yıldır görüşmediğini söyleyerek oğlunun borcunun kendisini ilgilendirmediğini ifade etti. Bu cevap sonrasında sinirlenen 2 kişiyle Naim G. arasında tartışma çıktı. Tartışmada şüpheli 2 kişi Naim G.'yi 'Bu işi başka şekilde halledeceğiz' diyerek tehdit ettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'OĞLUNU GÖMECEĞİZ SENİ HAVAYA UÇURACAĞIZ'

Olaydan 14 gün sonra iddiaya göre kimliği belirsiz şüpheliler, yurtdışı numaralardan Naim G.'yi arayarak 'Oğlunu gömeceğiz, üstüne toprak atacağız, oğlunun borcunu niye ödemiyorsun' şeklinde tehditlerde bulundu. Naim G. ise şüphelilere oğlunun yaklaşık 10 senedir kendisinden ayrı yaşadığını, şahsi borçlarının kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Telefon konuşmasının sona ermesinin ardından aynı gün mesajlaşma uygulaması üzerinden Naim G.'ye ulaşan şüpheliler, 'Seni güvendiğin emniyet de kurtaramayacak, seni havaya uçuracağız' şeklinde tehdit içerikli mesaj gönderdi.

İŞ YERİNE PATLAYICI ATIP KAÇTI

Bu görüşmelerin ardından gece saatlerinde iş yerine gelen bir şüpheli patlayıcı madde attı. Patlama sonucu iş yerinin camları kırılırken, malzemeler ise zarar gördü. İçeride çıkan ufak çaplı yangın ise söndürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayın ardından şüpheli kaçarken, Naim G.'nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

1 ŞÜPHELİ SAMSUN'DA YAKALANDI

Başlatılan çalışmalarda iş yerine gelerek Naim G.'yi tehdit ettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemeler sonucu, Samsun'da bir kişi ile irtibatlı oldukları belirlendi. Kimliği tespit edilen U.E., Samsun'un Bafra ilçesinde yakalandı. Jandarma'da ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılırken 1 şüpheli 'Yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yerine patlayıcı atan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.