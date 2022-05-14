ŞİLE'DE PLAJA VURAN YUNUSU HAYATA DÖNDÜRDÜLER - Haberler

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ŞİLE'DE PLAJA VURAN YUNUSU HAYATA DÖNDÜRDÜLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİLE'de kıyıya vuran yunus Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Timlerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

ŞİLE'de kıyıya vuran yunus Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Timlerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Zamanla yarışılan anlar kameraya yansıdı.

Şile Ayazma Plajı'nda bir yunus kıyıya vurdu. Yunusu görenler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Plaja Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı DEGAK Timi yönlendirildi. Ekipler, yunusu kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Ekipler, yunusu vurduğu kıyıdan bota aldı. Kontrollü bir şekilde denize bıraktı. Nefes kesen kurtarma anları kameraya yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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