Siirt'te Yeşilselvi Camisi ve Kur'an kursunun temeli atıldı Siirt'te Molla Yusuf Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak Yeşilselvi Camisi ve Kur'an kursunun temeli atıldı. Siirt'te Molla Yusuf Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak Yeşilselvi Camisi ve Kur'an kursunun temeli atıldı. Veyselkarani Mahallesinde düzenlenen tören, Kur'an tilaveti ile başladı. Törene katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, cami yapımı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, yeni kurulan yerleşim bölgesindeki vatandaşların cami ihtiyacının karşılayacağını aktardı. Okunan duanın ardından 650 kişilik cami ve Kur'an kursunun temeli atıldı. AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel Kuran-ı Kerim Siirt Cami Güncel Haberler

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