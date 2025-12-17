Siirt'te 'Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli ve milli araçlar tanıtıldı

Siirt'te, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile savunma sanayisinde geliştirilen hava araçları tanıtıldı.

Valilik öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentteki özel bir okulun bahçesinde düzenlenen "Yerli ve Milli Savunma Sanayi Ürünlerinin Tanıtım Programı"nda, Türkiye'nin milli savunma sanayi kuruluşları ASELSAN, HAVELSAN ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, KAAN, HÜRJET, İHA ve SİHA'ların maketleri ile Togg ve jandarmanın kullandığı zırhlı araçlar sergilendi.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, Yerli Malı Haftası'nın üretmenin, emeğin, milli bilincin ve ekonomik bağımsızlığın önemini hatırlatan önemli bir hafta olduğunu söyledi.

Özellikle gençlere yerli üretimin değerini anlatmak açısından önemli bir fırsat sunulduğunu belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Güçlü devletler, ekonomik, teknolojik ve savunma alanlarında kendi kendine yetebilen devletlerdir. Savunma sanayisi, yalnızca bir teknoloji alanı değil, aynı zamanda milli bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, yerli ve milli savunma sanayinde önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. Bugün İHA ve SİHA teknolojilerinde öne çıkan, kendi savaş gemisini, helikopterini ve savunma sistemlerini üretebilen savunma sanayi ihracatını her geçen gün artıran güçlü bir Türkiye vardır. Tanıtımını yaptığımız yerli ve milli savunma sanayi ürünleri, bu başarının somut göstergeleridir. Bu başarıların arkasında sizler gibi çalışan, üreten ve hayal kuran gençlerimiz bulunmaktadır. Sizlerden beklentimiz yerli üretime sahip çıkmanız, bilime ve teknolojiye yönelmeniz ve ülkemizin geleceğine katkı sunmanızdır. Unutmayınız ki yerli üretimi desteklemek ve milli teknolojiyi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Konuşmanın ardından jandarma köpeklerinin gösterisi gerçekleştirildi.

Stantları ziyaret eden il protokolü ve öğrenciler, Türkiye'nin yerli ve milli ürünleri hakkında bilgilendirildi.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.