Haberler

Siirt'te "Yerli Malı Haftası"nda öğrencilere yerli ve milli araçlar tanıtıldı

Siirt'te 'Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli ve milli araçlar tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile savunma sanayisinde geliştirilen hava araçları tanıtıldı.

Siirt'te, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile savunma sanayisinde geliştirilen hava araçları tanıtıldı.

Valilik öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentteki özel bir okulun bahçesinde düzenlenen "Yerli ve Milli Savunma Sanayi Ürünlerinin Tanıtım Programı"nda, Türkiye'nin milli savunma sanayi kuruluşları ASELSAN, HAVELSAN ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, KAAN, HÜRJET, İHA ve SİHA'ların maketleri ile Togg ve jandarmanın kullandığı zırhlı araçlar sergilendi.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, Yerli Malı Haftası'nın üretmenin, emeğin, milli bilincin ve ekonomik bağımsızlığın önemini hatırlatan önemli bir hafta olduğunu söyledi.

Özellikle gençlere yerli üretimin değerini anlatmak açısından önemli bir fırsat sunulduğunu belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Güçlü devletler, ekonomik, teknolojik ve savunma alanlarında kendi kendine yetebilen devletlerdir. Savunma sanayisi, yalnızca bir teknoloji alanı değil, aynı zamanda milli bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatıdır. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, yerli ve milli savunma sanayinde önemli bir atılım gerçekleştirmiştir. Bugün İHA ve SİHA teknolojilerinde öne çıkan, kendi savaş gemisini, helikopterini ve savunma sistemlerini üretebilen savunma sanayi ihracatını her geçen gün artıran güçlü bir Türkiye vardır. Tanıtımını yaptığımız yerli ve milli savunma sanayi ürünleri, bu başarının somut göstergeleridir. Bu başarıların arkasında sizler gibi çalışan, üreten ve hayal kuran gençlerimiz bulunmaktadır. Sizlerden beklentimiz yerli üretime sahip çıkmanız, bilime ve teknolojiye yönelmeniz ve ülkemizin geleceğine katkı sunmanızdır. Unutmayınız ki yerli üretimi desteklemek ve milli teknolojiyi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Konuşmanın ardından jandarma köpeklerinin gösterisi gerçekleştirildi.

Stantları ziyaret eden il protokolü ve öğrenciler, Türkiye'nin yerli ve milli ürünleri hakkında bilgilendirildi.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız

Kabus senaryosu gerçeğe dönüşüyor, 10 yıldır böylesi olmamıştı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Şarkıcı Güllü'nün kardeşlerinden Tuğyan hakkında suç duyurusu

Güllü'nün kardeşleri, tutuklanan Tuğyan için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi

Boğarak öldürmüştü, yan yana defnedildiler! Gözyaşları sel oldu
title