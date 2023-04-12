Siirt'te sağanak yağış dereleri doldurduSİİRT Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde etkili olan yağışlar, derelerin dolmasına neden oldu.

Siirt'te sağanak yağış dereleri doldurdu

SİİRT Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde etkili olan yağışlar, derelerin dolmasına neden oldu.

Meteoroloji 15'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Siirt'te dün gece saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağışla birlikte Siirt'in Pervari ilçesi Çobanören köyünde derelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji açıklamasında, hava sıcaklığının 3-5 derece düşeceği, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağının tahmin edildiği ifadelerine yer verildi.