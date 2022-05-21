Köylüler yanlarına yaklaşan tilkiyi besledi - Haberler

Köylüler yanlarına yaklaşan tilkiyi besledi
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te bahçede yemek molası veren bir aile, yanlarına yaklaşan tilkiye yiyecek verdi.
Siirt'te bahçede yemek molası veren bir aile, yanlarına yaklaşan tilkiye yiyecek verdi.
Merkeze bağlı Yerlibahçe köyündeki bahçesine ailesiyle birlikte çalışmaya giden Mesut Aksu, öğle yemek molası verdiği sırada yiyecek arayan bir tilki gördü.
Tilkiyi ızgara etiyle besleyen köylüler, o anları da cep telefonuna kaydetti.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel