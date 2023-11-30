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Siirt'te jandarma operasyonunda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

30 Kasım 2023 13:30 Son Güncelleme: 13:32 Abone Ol

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi ve 4 firari şahıs yakalandı. Operasyonda bin 50 paket bandrolsüz kaçak sigara, 90 kilo kaçak tütün ve 5 gram kubar esrar bulundu.