Siirt'te jandarma operasyonunda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi ve 4 firari şahıs yakalandı. Operasyonda bin 50 paket bandrolsüz kaçak sigara, 90 kilo kaçak tütün ve 5 gram kubar esrar bulundu.
Siirt'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gümrük kaçağı ürünler ele geçilirken, 4 firari şahıs yakalandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 28-29 Kasım tarihlerinde yol kontrol ve arama noktalarında yapılan aramalarda; 14 yoklama kaçağı ve çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Çalışmalarda, bin 50 paket bandrolsüz kaçak sigara, 90 kilo kaçak tütün ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - SİİRT