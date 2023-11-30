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Siirt'te jandarma operasyonunda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

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Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi ve 4 firari şahıs yakalandı. Operasyonda bin 50 paket bandrolsüz kaçak sigara, 90 kilo kaçak tütün ve 5 gram kubar esrar bulundu.

Siirt'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda gümrük kaçağı ürünler ele geçilirken, 4 firari şahıs yakalandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 28-29 Kasım tarihlerinde yol kontrol ve arama noktalarında yapılan aramalarda; 14 yoklama kaçağı ve çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Çalışmalarda, bin 50 paket bandrolsüz kaçak sigara, 90 kilo kaçak tütün ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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