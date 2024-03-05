Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Gaffar Okan Caddesi'nde bir iş yeri ve kurumda yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran ekipler, olayların failleri olduğu belirlenen şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Şüpheli M.Y. ve Y.E.E, operasyonla yakalandı.???????

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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