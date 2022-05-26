Şiddet uygulayan 580 kişi elektronik kelepçeyle izleniyor - Haberler

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde bugüne kadar mahkeme kararı doğrultusunda elektronik kelepçe takmakla yükümlü 1200 kişinin takibi yapıldı, hala 580 kişi takip ediliyor. Elektronik kelepçeyle izlenen vakalarda şu ana kadar şiddet olayı yaşanmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde kadın muhabirlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sunum yaptı. Özdemir, aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı kanunun etkin şekilde uygulanması için personel planlamasının gerek Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) gerek Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde ivme kazanarak devam ettiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de elektronik kelepçeyle takip edilen vakalarda şu ana kadar şiddet olayının gerçekleşmediğini kaydetti.