Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı - Haberler

Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı

Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması turizmin gözde mekanlarından Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere sahillerde yoğunluğa neden oldu

MERSİN - Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması turizmin gözde mekanlarından Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere sahillerde yoğunluğa neden oldu. Tatilcilerin yanı sıra Mersin ve çevre illerden gelen günübirlikçiler de deniz keyfini yaşayıp serinledi.

Meteoroloji'nin uyardığı sıcak hava dalgası hafta sonunda etkisini göstermeye başladı. Birçok ilde 40 derecelere yaklaşan sıcaklık Mersin'de de etkili oldu. Sıcak havanın etkili olması nedeniyle Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, gurbetçiler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Kızkalesi sahilinde de yoğunluğu arttırdı. Hafta sonu olması nedeniyle tatilcilerin yanı sıra Mersin ve komşu iller Adana, Niğde, Karaman ve Konya olmak üzere birçok şehirden günübirlikçilerin tercihi de Kızkalesi oldu. Dışarısının 40 dereceye yaklaştığı denizin de kıyılarda 24 derelerde olduğu bölgede tatilcilerin bazıları yüzerek serinlemenin tadını çıkardı, bazıları da çocuklarla oynayarak vakit geçirdi. Tekne turları yapanların yanı sıra denize girip güneşlenenler de kendini hissettirmeye başlayan yaz havasının keyfini yaşadı.

Hissedilen sıcaklığın 40 derecelerde olduğunu aktaran vatandaşlar, yakınlarını da arayarak tatile davet etmeleri dikkat çekti. Deniz ve sahilin çok güzel olduğunu belirten vatandaşlar, sıcak havanın etkili olmasıyla birlikte plajların açıldığını ve yoğunluğun başladığını söyledi.