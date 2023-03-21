Shanghai Ocak-Şubat Döneminde Dış Ticaret Rekoru Kırdı

SHANGHAİ, 21 Mart (Xinhua) -- Shanghai kentinin dış ticareti bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7'lik hafif bir artışla 681,56 milyar yuana (yaklaşık 99,12 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

SHANGHAİ, 21 Mart (Xinhua) -- Shanghai kentinin dış ticareti bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7'lik hafif bir artışla 681,56 milyar yuana (yaklaşık 99,12 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırdı.

Shanghai Gümrük İdaresi'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre Çin'in doğusunda yer alan bu metropolde ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 415,99 milyar yuana çıkarken, ihracat yüzde 4,9 düşüşle 265,57 milyar yuan oldu.

Güçlü performans sergileyen Shanghai'ın özel işletmelerinin söz konusu dönemdeki dış ticareti, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artışla 208,48 milyar yuana ulaştı. Bu, kentteki toplam ticaretin yüzde 30,6'sına karşılık geliyor.

Ocak-Şubat döneminde Shanghai'ın Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyeleriyle ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 231,87 milyar yuana, Avrupa Birliği'yle ithalat ve ihracat hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 137,45 milyar yuana yükseldi.