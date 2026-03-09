Sezai Temelli: "İbb Davasını da Biz Bir Kumpas Davası Olarak Görüyoruz"

(TBMM) - Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İBB Davası'nı değerlendirirken, ilişkin, "Biz bu davaları çok iyi biliyoruz. Çünkü bu kumpas davaları DEM Parti'ye çok kurulmuş davalardır. Bu davayı da biz bir kumpas davası olarak görüyoruz" ifadesini kullandı. Kadın cinayetlerine ilişkin resmi verilere dikkati çeken Temelli, "Sadece bu yıl 70 gün içinde resmi rakamlara göre 67 kadın katledildi. Bu resmi rakam. Şüpheli ölümler buna dahil değil, kayda geçmeyenler buna dahil değil. Dolayısıyla tablo bu kadar vahim ama Meclis bunu inatla konuşmuyor" diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplanısında, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin artması, Nevruz deklarasyonu ve İBB Davası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temelli, kadınların alanlarda güçlü bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "Alanlarda en güçlü mücadeleyi bir kez daha ortaya koydular. Bu mücadeleyi bir kez daha saygıyla kutluyorum" dedi. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin giderek arttığını ifade eden Temelli, "Özellikle bizim ülkemizde önemi her geçen gün daha çok artıyor. Çünkü kadına yönelik şiddet artıyor. Kadına yönelik cinayetler artıyor. Kadına yönelik sömürü artıyor. Eşitsizlikler artıyor. Maalesef artıyor" diye konuştu.

Geçen hafta boyunca TBMM'de önergeler verdiklerine hatırlatan Temelli, "Salı günü kadın cinayetlerine yönelik bir önergemiz vardı. Tahmin edebileceğiniz gibi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Çarşamba günü kadın sağlığına yönelik bir önergemiz vardı, yine reddedildi. Perşembe günü kadın istihdamına yönelik bir önergemiz vardı, o da reddedildi" ifadelerini kullandı.

Temelli, kadın cinayetlerine ilişkin resmi verilere dikkat çekerek, "Sadece bu yıl 70 gün içinde resmi rakamlara göre 67 kadın katledildi. Bu resmi rakam. Şüpheli ölümler buna dahil değil, kayda geçmeyenler buna dahil değil. Dolayısıyla tablo bu kadar vahim ama Meclis bunu inatla konuşmuyor" dedi.

Nevruz deklarasyonunun Diyarbakır ve İstanbul'da eş genel başkanlar tarafından kamuoyuna açıklandığını belirten Temelli, "Bu yıl Özgürlük ve Demokrasi Nevruz deklarasyonunu açıklamış olduk. 53 merkezde Nevruz buluşmalarımız gerçekleşecek. Nevruzlarımız bizim mücadelelerimizin taçlandığı buluşmalardır" dedi.

Temelli, tüm kesimleri Nevruz alanlarına davet ederek "Buradan herkesi, tüm Türkiye halklarını, emekçileri, kadınları Nevruz alanlarında buluşmaya davet ediyorum. Orada yan yana gelelim, daha güçlü bir şekilde özgürlük ve demokrasi talebimizi hep birlikte dile getirelim" diye konuştu.

"Neyi saklıyorsunuz, neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?"

Silivri'de duruşmaları başlayan İBB Davası'na da değinen Temelli, davanın sabah saatlerinde başlayamadığını belirterek, "İlginç bir şekilde milletvekillerinin heyet tarafından dışarıya çıkarılmaya çalışıldığını gördük. Nasıl bir dava olduğunu gelin siz buradan anlayın" dedi. Temelli, bu tür davaların daha önce de DEM Parti'ye karşı açıldığını ifade edrerek, "Biz bu davaları çok iyi biliyoruz. Çünkü bu kumpas davaları DEM Parti'ye çok kurulmuş davalardır. Bu davayı da biz bir kumpas davası olarak görüyoruz" diye konuştu.

Silivri Kaymakamlığı'nın davanın görüldüğü bölgede basın açıklamalarını kısıtlayan kararlar aldığını belirten Temelli, "Yaklaşık 1 kilometrekarelik bir alanda basın açıklamalarına bile izin vermeyecek şekilde kararlar almış. Neyi saklıyorsunuz, neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?" diye sordu.

Temelli, davanın kapsamına da değinerek, "Sayın Ekrem İmamoğlu ve 401 kişi yargılanıyor. Bu dava normal bir seyirde devam etse 12 yıl falan sürer. Dolayısıyla bu davanın nasıl bir abuk sabuk kumpas davası olduğu buradan belli. Bir yıldır insanlar içeride tutuklu. Tam 107 kişi tutuklu olarak bir yılını geçirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Temelli'den torba yasa ve ekonomi eleştirisi

TBMM'ye getirilen torba yasayı da eleştiren Temelli, emeklilere yönelik düzenlemelerin yasada yer almadığını hatırlatarak,"Emeklilere ikramiye artışının olamayacağı söylendi. Savaş bahane edildi, kriz bahane edildi. Oysa Türkiye zenginler kulübüne girmişti. Fakat Türkiye'de bu kulübe giren sermaye sınıfıdır. Emekçiler ve emekliler bu kulübe giremedi" dedi.

Sezai Temelli, bir emeklinin gönderdiği mesajı paylaşarak, "Bir emekli bize mesaj yollamış, 'Benim emekli sofram 50 lira. Soframda bir çorba, yarım ekmek ve biraz salata var. Daha fazlasını almaya gücüm yok' diyor" ifadelerini kullandı.

