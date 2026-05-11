Sezai Temelli'den 12. Yargı Paketi Eleştirisi: "İnsanlar Bu Tükenmiş Olan Adalet Meselesine Bir Çare Bulunmasını İstiyor"

(TBMM) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Adalet Bakanlığı'nın 12. Yargı Paketi'nin ekime kaldığını açıkladığını belirterek, toplumun artık tahammülünün kalmadığını söyledi. Temelli, "İnsanlar bir an önce bu tükenmiş olan adalet meselesine özellikle infaz kanununda, Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılacak olan değişikliklerle bir çare bulunmasını istiyorlar" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, sürece ilişkin hukuki düzenlemeler, geçen hafta Barış Anneleri'nin siyasi partilere yaptığı ziyaretler ve ekonomi ile ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.

Anneler Günü'nü kutlayan Temelli, özellikle çatışmalarda çocuklarını kaybeden annelerin yaşadıkları acılara işaret etti. Temelli, geçen hafta Meclis'te siyasi partileri ziyaret eden Barış Anneleri'nin çağrılarının önemli olduğunu söyledi.