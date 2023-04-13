Seyit Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Vize' Tepkisi: 'Siz Daha Hudutlarımıza Sahip Çıkamayan Bir İktidarsınız, Kendi Vatandaşınızdan mı Vize...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlığı döneminde İstanbul'a vize getirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Londra'da uygulanıyor mesela. İstanbul o zaman 8 milyondu şimdi 16 milyon oldu" sözlerine, “Kaçak göçmenleri ülkeye sokarken niye vize istemedin Erdoğan? Siz daha hudutlarımıza sahip çıkamayan bir iktidarsınız? Kendi vatandaşınızdan mı vize isteyeceksiniz?” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlığı döneminde İstanbul'a vize getirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Londra'da uygulanıyor mesela. İstanbul o zaman 8 milyondu şimdi 16 milyon oldu" sözlerine, "Kaçak göçmenleri ülkeye sokarken niye vize istemedin Erdoğan? Siz daha hudutlarımıza sahip çıkamayan bir iktidarsınız? Kendi vatandaşınızdan mı vize isteyeceksiniz?" karşılığını verdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'a vize" söylemlerini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile eleştirdi.

Torun'un açıklaması şöyle:

"Erdoğan, İstanbul'a girişlerde 'vize' isteyecekmiş. Kaçak göçmenleri ülkeye sokarken niye vize istemedin Erdoğan? Siz daha hudutlarımıza sahip çıkamayan bir iktidarsınız. Kendi vatandaşınızdan mı vize isteyeceksiniz? Samimi değilsiniz."