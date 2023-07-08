Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın bagajının açılmasıyla bir çocuğun yolun ortasına düşmesi başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki aracın bagajından düşen çocuk kamerada

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın bagajının açılmasıyla bir çocuğun yolun ortasına düşmesi başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Payas ilçe merkezinde yaşandı. Trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari aracın hareket etmesiyle bagaj kapağı açıldı. Seyir halindeyken bagaj kapağı açılan araçtan bir çocuk yolun ortasına düştü. Arkadan gelen aracın sürücüsün dikkatiyse herhangi bir kazanın yaşanmasına engel oldu.

O anlar ise seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.