Seyhan'da iş yerleri denetlendi, kaldırımlar açıldı

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde iş yerlerinde açma ruhsatı ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Kaçak iş yerleri mühürlenip kapatılırken, kaldırımlar yeniden yayaların kullanımına açıldı.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç İdaresi ekipleriyle birlikte Mirzaçelebi Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerinde açma ruhsatı ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Kaçak iş yerleri mühürlenip kapatılırken, işgal edilen kaldırımlar yeniden yayaların kullanımına açıldı.

Kaldırım işgali ve kaçak iş yeri şikayetlerinin yoğun olduğu Mirzaçelebi Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri açma ruhsatı olmayan işyerlerini mühürleyip kapattı.

Kaçak faaliyet gösteren işletmeler hakkında tutanak tutulup cezai işlem uygulanırken, iş yerlerin ve seyyar satıcıların işgal ettiği kaldırımlar boşaltılarak yeniden yayaların kullanımına açıldı. İzinsiz faaliyet gösteren seyyar tezgahlar toplanırken, esnaf da kaldırımların işgal edilmemesi konusunda uyarılar yapıldı.