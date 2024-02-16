Seydişehir'de Okul Servisi Şoförlerine Güvenli Trafik Eğitimi Verildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde okul servisi ile öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine güvenli trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Şoförler Odası Başkanlığı'nın koordinesinde, şoförlere güvenli trafik ve kötü hava şartlarında araç kullanma eğitimi verildi, servis araçları denetlendi.

Ayrıca öğrencilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan güvenli sürüş eğitimleri ile hız kuralları konularında bilgi verildi.

Büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı, küpe takıldı

Seydişehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki hayvanlara şap aşısı yaptı, küpe taktı.

Veterinerler tarafından yürütülen programlı çalışma kapsamında, 10 kişilik ekip, çeşitli mahallelerdeki 25 bine yakın büyükbaşı denetleme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, büyükbaş hayvanları olası tehlikelere karşı korumak için yaptıkları şap aşısının yanında ayrıca küpeleri eksik olan hayvanlara da küpe takıyor.