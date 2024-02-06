Seydişehir'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Seydişehir'deki tarihi Seyyidharun Veli Camisinde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okundu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenler için İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından dua edildi.

Düzenlenen programın ardından sivil toplum kuruluşlarınca çeşitli ikramlarda bulunuldu.