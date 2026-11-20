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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), "İran ve Ortaya Çıkan Bölgesel Düzen" başlıklı söyleşi düzenlendi.

SETA Dış Politika Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünde SETA'da gerçekleştirilen söyleşiye Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Orta Doğu Çalışmalarından Prof. Dr. Vali Nasr katıldı.

Nasr, "İran ve Ortaya Çıkan Bölgesel Düzen" söyleşisinde, ABD'nin İran'da ulusal güvenliğe karşı en büyük tehdit olarak görüldüğünü belirterek, ABD ve İsrail ile İran arasında 2025 ve 2026'da çıkan savaşların İran'daki askeri komuta kademesinin tehdit algısını pekiştirdiğine işaret etti.

Mevcut savaşı kimin kazandığının henüz belirlenemeyeceğini anlatan Nasr, eski İran lideri Ali Hamaney ve İranlı komutanları öldürmenin İran ordusunu çökerteceği varsayımının gerçekleşmediğine dikkati çekti.

Nasr, İran'da kötü giden ekonomik gidişata rağmen yaşanan iki savaş boyunca toplumun birleştiğini ve bunu besleyen temel ideolojinin milliyetçilik olduğunu belirterek, İranlıların tehdit altında gördükleri ülkelerin yaptıklarından gurur duyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'nun değişim içerisinde olduğunu ve gelecekteki halinin eskisinin tekrarı olmayacağını söyleyen Nasr, Mekke İttifakı'nın "eski düzenin geri gelmeyeceğinin göstergesi" olduğunu ifade etti.

Nasr, ABD'deki ara seçim sonuçlarının halkın savaşı istemediğinin göstergesi olduğunu dile getirerek, İran savaşının modern Amerikan tarihindeki en hoş karşılanmayan savaş olduğunu belirtti.

Söyleşide dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Nasr, savaşın sona ermesi halinde İran'ın bölgedeki müttefiklerini terk etmeyeceği, ancak önceliğinin istihdamı artırmak ve ekonomiyi toparlamak olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Nasr, İran'ın iki savaş boyunca aldığı hasara rağmen devam etmesinin en şaşırtıcı hadiselerden biri olduğunu söyleyerek, ülkede "liderlerin değiştiğini ancak liderliğin değişmediğini" ve kişilere dayanmayan bir sistem oluşturulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA