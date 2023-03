Serkan Can yeni girişimi 'O BİR USTA'Hizmette çığır açıyor!

İnternet üzerinden insanlarını hayallerine kavuşturabilmeyi amaç edinen Serkan Can ve Raşit Emir Süer, "O Bir Usta" projesi ile hizmette çığır açıyor. Kısa sürede yoğun ilgi bulan yeni girişimi ile kullanıcılara anlık ustalık eğitimi veriyor. Günün her anı oluşan talepleri karşılamak için caba sarf eden proje ekibi ile çok sayıda kişi meslek sahibi oluyor.

Serkan Can kimdir kısaca özetlemek gerekirse 1990 doğumlu 33 yaşında bir iş insanıdır. Girişimci ruhu ile Paket Taxi ve farklı benzer projelere imza atmış olan başarılı kişilerden biridir.

"O BİR USTA"

Aynı gün ustalık hizmetleri ile internet üzerinden gelen taleplere cevap veren işletme, geniş kitlelerin ilgi odağı. Bu başarılı projeden açıldığı ilk günden bu yana çok sayıda kişi faydalanmaya başladı. "O Bir Usta" projesi Ülkemizin ilk örneği olarak hizmet vermeye devam ediyor.

GELECEĞİN GÖZDESİ

Serkan Can ve Raşit Emir Süer tarafından hayata geçirilen benzersiz çalışma sayesinde kişiler oturdukları yerden birer ustaya dönüşebiliyor. Bütçe dostu çözümleri ile isteyen herkese aradığı uygulamayı bilgiyi sunan işletme, geleceğin de gözde tercihleri arasında olacak gibi görünüyor.

SERKAN CAN KİMDİR?

Serkan Can kimdir? Serkan Can kaç yaşında, nereli? Serkan Can biyografisi Serkan Can, 05.02.1990 yılında dünyaya gelmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Can, eğitim hayatını Yeditepe Üniversitesinden mezun olarak tamamlamıştır.