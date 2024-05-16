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Serik'te Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

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Antalya'nın Serik ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılım yoğun oldu. Programda öğrencilerin müzikal dinletisi, dans, folklor gösterisi ve şiirlerin okunması yer aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Cemal Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Engelli annesi Hatice Bakar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, öğrencilerin müzikal dinletisi, dans, folklor gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Engelliler Haftası Antalya Etkinlik Yaşam Güncel Haberler

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