Serik'te 32 Şüpheli Yakalandı, 7'si Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde arandıkları için polis ve jandarma ekiplerince yakalanan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Serik'te jandarma ve polisin 4-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalar Kaymakam Cemal Şahin tarafından paylaşıldı.

Şahin'in verdiği bilgilere göre, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda aranan 32 kişi yakalandı. Bu kişilerden 7'si tutuklandı, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 16 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından 15 kişiye işlem yapıldı ve basit yaralama suçundan da 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Trafik ekiplerince yapılan uygulamalar sonucunda 2 bin 495 kişinin sorgusu yapıldı ve toplamda 956 bin 549 lira cezası uygulandı.