Serik Avcılık Atıcılık Derneği 7. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması

Serik Avcılık Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen 7. Fermalı Av Köpekleri Mera Yarışması yapıldı.

Belek Mahallesi Ova mevkisinde gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye'nin çeşitli illerinden "Continental Büyükle ve Gençler", "İngiliz Irkları Büyükler", "Gençler" ve "Genel Güzellik" kategorilerinde 200'ün üzerinde köpek yarıştı.

Uluslararası hakemler Bora Pir, Ali Şencan ve Can Çuhadaroğlu'nun yönettiği yarışmada köpekler dereceye girmek için mücadele etti.

Seri Avcılık Atıcılık Dernek Başkanı Mustafa Kiremitçioğlu, "Her yıl düzenlediğimiz Fermalı A Köpekleri yarışmasını geleneksel hale getirdik, şenlik havasında geçen yarışmamıza uzaktan, yakından katılarak, katkı sağlayan, sponsor olarak destek veren, çalışmalarıyla katkı sunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri Seri Avcılık Atıcılık Dernek Başkanı Mustafa Kiremitçioğlu, Serik Belediye Başkan Yardımcıları Hamza Çimen, Halil Demir ve AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker tarafından verildi.