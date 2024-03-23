Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Hendek'te ziyaretlerde bulundu

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Hendek ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Alemdar, ilçede esnafı ziyaret ederek, 31 Mart seçimlerinde Hendek'ten güçlü bir destek beklediklerini belirtti.

Ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılan Alemdar, Cumhur İttifakı olarak Sakarya'da en yüksek oyu almak için son ana kadar çalışmaya devam edecekleri vurgulayarak, Sakarya'yı daha güzel yarınlara taşıyacak kadroların hazır ve kararlı olduğunu kaydetti.

Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu'nun Hendek Meydan Projesini inceleyen Alemdar, daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde iftar programına katıldı.

Alemdar, burada yaptığı konuşmada, her zaman dava şuuruyla hareket ettiklerini, eser ve hizmet siyasetinden yana olduklarını belirterek, aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yollarını devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşların eksiklerini, ihtiyaçları giderecek partinin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu aktaran Alemdar, "Hendek, Turgut başkanımızla birlikte önemli hizmetler aldı. Şimdi ise yeni dönemde Hendek için yapılacak işleri derhal başlatacağız. Ürettik, şehrimiz için çalıştık, gayret gösterdik. Yine aynı heyecan, azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Projelerimizi açıkladık. İlçelerimizin de kendi potansiyellerini göz önüne alarak hareket ettik. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz. İnanıyorum ki Yeşilyurt hizmetin adresi olan Cumhur İttifakı'na destek verecektir." ifadelerini kullandı.