Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) havacılıkta önemli bir reform niteliği taşıyan Serbest Rota Hava Sahası (Free Route Airspace-FRA) uygulamasının bu geceden itibaren Türk hava sahasında uygulamaya alınacağını duyurdu. Öte yandan Bakan Uraloğlu, Türkiye'de FRA'ya geçiş için yürütülen kapsamlı çalışmaların DHMİ tarafından 2019 yılında başlatıldığını da söyledi.

  • Serbest Rota Hava Sahası uygulaması bu geceden itibaren Türkiye hava sahasında FL305 ve üzeri seviyelerde başlatıldı.
  • Uygulama 2025-2026 kış döneminde gece saatlerinde (23.00-05.00) yürütülecek ve 2026-2027 kış döneminden itibaren 24 saat esasına geçilecek.
  • Uygulama, uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tasarrufu ve karbon salınımının azaltılması gibi ekonomik ve çevresel kazanımlar sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ ile Türk havacılık tarihinde kritik bir adımı daha hayata geçireceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Havacılıkta önemli bir reform niteliği taşıyan Serbest Rota Hava Sahası uygulaması, DHMİ'nin koordinasyonunda bu geceden itibaren ülkemiz hava sahasında kullanılmaya başlanacak. Hava araçlarına, belirlenen giriş ve çıkış noktaları arasında klasik uçuş rotalarına bağlı kalmaksızın serbestçe uçuş planlama imkanı tanıyan FRA; uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tasarrufu ve karbon salınımının azaltılması gibi hem ekonomik hem de çevresel alanlarda büyük kazanımlar sağlayacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de FRA'ya geçiş için yürütülen kapsamlı çalışmaların DHMİ tarafından 2019 yılında başlatıldığını belirterek, "Bu süreçte, hava sahası düzenlemelerinden trafik akışının daha emniyetli ve hızlı yönetilebilmesi için yeni operasyonel yöntemler geliştirmeye birçok alanda çalışma yaptık. Uluslararası standart ve gerekliliklerle uyumlu usulleri olgunlaştırarak FRA için gerekli tüm süreçleri tamamladık" açıklamasında bulundu.

"GERÇEK ZAMANLI SİMÜLASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bakan Uraloğlu, ayrıca, DHMİ'nin öncülüğünde Eurocontrol ile yapılan anlaşma kapsamında, Ocak-Mayıs 2022 döneminde yaklaşık 400 hava trafik kontrolörünün katılımıyla Eurocontrol İnovasyon Merkezi'nde gerçek zamanlı simülasyonlar gerçekleştirildiğini de belirtti. Bakan Uraloğlu, test sürecinin önemine dikkat çekerek, "Bu süreç yeni düzenlemelerin güvenle uygulanmasını, kontrolörlerin sisteme adaptasyonunu, operasyonel güvenlik analizlerinin başarıyla tamamlanmasını sağladı" dedi.

"HAVA ARAÇLARI DAHA KISA ROTALARI TERCİH EDEBİLECEK"

Bakan Uraloğlu, başarıyla gerçekleştirilen simülasyonların ardından alınan karar doğrultusunda Türk Hava Sahasında FRA uygulamasının bu gece itibarıyla DHMİ tarafından FL305 ve üzerindeki seviyelerde başlatılacağını belirterek, "Uygulama 2025-2026 kış döneminde gece saatlerinde yerel saat ile 23.00-05.00 arasında yürütülecek. 2026-2027 kış döneminden itibaren ise 24 saat esasına göre tam zamanlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Sistemin devreye alınmasıyla birlikte hava araçları daha kısa ve verimli rotaları tercih edebilecek. Böylece, uçuş sürelerinde kısalma, yakıt tüketiminde tasarruf, karbon salınımının azalması, çevresel etkinin minimize edilmesi gibi önemli kazanımlar elde edilecek" ifadelerini kullandı.

"DAHA DÜŞÜK İRTİFALARDA UYGULANMASININ ÖNÜ AÇILACAK"

Bakan Uraloğlu, uygulamanın ilk aşamasından elde edilecek geri bildirimler doğrultusunda, FL305 olan alt limitin Avrupa'daki örneklere benzer şekilde daha aşağı seviyelere çekmeyi değerlendireceklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda, ülkemizde sürdürülen Hava Sahasının Esnek Kullanımı (FUA) çalışmalarının 10 bin feet-FL285 aralığını kapsayacak şekilde genişletilebilmesi halinde, FRA'nın daha düşük irtifalarda uygulanmasının da önü açılacak. Türkiye iç hat uçuşlarında serbest rota kullanımının yaygınlaşması, havalimanları arası uçuşlarda daha uygun güzergahların oluşturulması, uçuş sürelerinin daha da kısalması ve yakıt tasarrufunun artması mümkün olacak" değerlendirmesinde bulundu.

