Senegal Cumhurbaşkanı Sall, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı da olan Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Guterres ile bazı konu başlıklarını konuştuklarını belirtti.

Sall, Guterres ile Ukrayna'daki savaşın Afrika kıtası üzerindeki etkisiyle mücadelenin yolları ve araçlarını da ele aldıklarını kaydetti.

Guterres daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Orta Doğu ve Afrika'da "gıda krizine" neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, 2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşılarken bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ının üzerine çıkıyor.

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Senegal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title