SENDİKALAR ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKMAYA DEVAM EDİYOR

TAKSİM Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1 Mayıs çelengi bırakmaya Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) da geldi. Sendikalar, sırayla meydana girdi. Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan sendika üyeleri, Taksim Meydan'daki Atatürk Anıtı'na da çelenk bıraktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel