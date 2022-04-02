Şemdinli'ye atanan öğretmen ragbi takımıyla öğrencilerin hayatına renk kattı

ŞEMDİNLİ, HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI/SİRAÇ KARADENİZ - Beden eğitimi öğretmeni Ramazan Kaplan, iki yıl önce atandığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ragbi sporuyla tanıştırdığı öğrencilerinin hayatına renk kattı.

İngiltere'nin Ragbi kentinde futbol maçı sırasında bir oyuncunun topu kollarının arasında tutarak kaleye doğru koşmasından esinlenerek başlayan ve 1823 yılından bu yana birçok ülkede popüler branş haline gelen ragbi sporu, Türkiye'de de ilgi görüyor.

Şemdinli İmam Hatip Ortaokulunda iki yıl önce göreve başlayan Şırnaklı 27 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Kaplan, öğrencilerinin hayatına dokunmak amacıyla projeler hazırlıyor.

Kaplan, üniversite yıllarında tanıştığı ragbi sporunu ilçedeki öğrencilere anlatmak için, Kaymakamlığın "Şemdinli'de Bahar Gençlikle Başlar" projesi kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle kurs açtı.

15 öğrencisiyle ragbi takımını kurdu

Kursa katılan öğrencilere bu sporla ilgili eğitim veren Kaplan, yaklaşık 3 ay önce kurduğu 15 kişilik ragbi takımıyla antrenmanlara başladı.

Kaymakamlığın temin ettiği malzemelerle şehir stadında çalışmalarını sürdüren sporcular, 23 Mayıs'ta Trabzon'da düzenlenecek Okul Sporları Tag Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmek istiyor.

Kaplan, AA muhabirine, iki yıl önce ilçeye atandığını ve Kovid-19 nedeniyle bu süreçte öğrencilere yönelik istedikleri gibi aktivite yapamadıklarını söyledi.

Açtığı kursta öğrencilerini ragbi ile tanıştırdığını dile getiren Kaplan, "Üniversitede 4 yılı aşkın süre oynadım. Çok zevk alım. Seyir zevki gerçekten çok yüksek. Buradaki çocukların da bu branşla tanışmasını istedim. Yaklaşık 3 aydır çocuklarla antrenmanlara başladık." dedi.

Takımda yer alan öğrencilerinden bazılarının Şemdinli dışına bile çıkmadığını, ragbi sayesinde birçok ili gezme fırsatı bulacaklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Katılacağımız şampiyonalarda Hakkari bölgesini temsil edeceğiz. Çünkü Hakkari bölgesinin tek takımıyız. Takımımızda şu an 15 sporcumuz var. Türkiye'de yeni gelişmekte olan bir branş. Özellikle İstanbul, Eskişehir, Ankara, Samsun bölgelerinde fazla ilgi görüyor. Biz de bu branşı bölgemize tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah burada ragbi sporu geliştikten sonra Türkiye Şampiyonası'nda güzel başarılar elde edebiliriz."

"Antrenmanlarımızı izleyenler şaşırıyorlar"

Şampiyonadan güzel bir sonuç elde etmek istediklerini belirten Kaplan, "Antrenmanlarımızı izleyenler olsun, dışarıdan geçenler olsun şaşırıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Takımı kurduktan sonra birçok kişiden güzel dilekler aldık. Burada güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 8. sınıf öğrencisi Yusuf Sevik de bu branşı daha önce hiç duymadığını, beden eğitimi öğretmeni sayesinde tanıştığını anlatarak şöyle konuştu:

"Çok güzel bir spor. Bundan zevk alıyoruz. Okuldaki arkadaşlarımızdan takıma dahil olmak isteyenler de var. İzleyenler de şaşırıyor. Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Hedefimiz Trabzon'da Türkiye şampiyonu olmak."

Mahmut Tekin de Kaymakamlığın temin ettiği malzemelerle idman yaptıklarını dile getirerek, "Bu sporu çok sevdim. 15 kişiyiz ve kendi aramızda oynuyoruz. Bu sporu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Ama şu an oynuyoruz. Diğer çocuklara da tavsiye ediyorum. Onlar da gelip oynasın." ifadelerini kullandı.