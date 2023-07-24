Şemdinli'de PKK saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu. Şehidin naaşı törenle defnedildi.