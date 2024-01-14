Şemdinli'de Çığ Nedeniyle 2 Köy Yolu Kapandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 köy yolu, çığ nedeniyle kapandı.

İlçede 3 gündür etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar nedeniyle ilçeye bağlı Çubuklu ve Kayalar köylerinin yollarına çığ düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, bazı noktalarda 4 metreyi bulan kar kütlelerini temizleyip 2 köyün de yolunu açmak için çaba gösteriyor.