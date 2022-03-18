Bandırmalı şehitlerin ismi parklarda yaşatılacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bazı parklara şehitlerin isimleri verildi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, yaptığı açıklamada, vatan savunması uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlere minnettar olduğunu belirtti.

Belediye Meclisinde aldıkları karar sonrasında hemen uygulamaya geçtiklerini aktaran Tolga Tosun, şu bilgileri paylaştı:

"Bandırmalı şehitlerimizin isimlerini parklarımızda yaşatacağız. Cumhuriyetimizi, milletimizi, vatanımızı kahramanca koruyan ve bu uğurda can veren şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların haklarını asla ödeyemeyiz. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Bandırma'dan da birçok kahraman özgür ve bağımsız bir Türkiye için şehit olmuştur. Bandırma Belediyesi aldığı karar ile parklara şehitlerimizin isimlerini veriyor. Geleceğimiz olan sevgili çocuklarımızın neşe içinde oynayacakları parklar, aziz şehitlerimizin isimlerini taşıyacak. Sevgili çocuklarımız, Bandırmalı kahramanlarımızın isimlerinin gölgesinde, güvenle büyüyecek, yarınlara ulaşacak.

Buna göre, Şehit J. Uzm. Çvş. Aydın Çetin Parkı, Şehit Komando Er Ayhan Özay Parkı, Şehit J. Astsb. Kd. Çvş. Ender Fatih Yılmaz Parkı, Şehit Teğmen Doğuş Uran Parkı, Şehit Teğmen Erdem Öztürk Parkı ile Zabıta Serkan Özgürbüz Parkı'nın levhaları parklara asıldı.