Şehitlerin aziz hatıralarına vefa

Erzurumlu 357 şehit evine tek tek gittiler

ERZURUM - Erzurum'da yaşamış ve vatan için canlarını feda etmiş 357 şehidin anısına duyulan saygı ve minnettarlığı ifade etmek amacıyla 'Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi' düzenlendi.

Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Çini ve Seramik atölyelerinde, "Aziz Hatıralarımıza Vefa" projesi kapsamında, 25 özel ihtiyaçlı birey ve 50 korunmaya muhtaç öğrenci tarafından çini eserleri hazırlandı.

Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi" Erzurum'da yaşamış ve vatan için canlarını feda etmiş 357 şehidin anısına duyulan saygı ve minnettarlığı ifade etmek amacıyla başlatıldı. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Çini ve Seramik atölyelerinde gerçekleştirilen bu projede, 25 özel ihtiyaçlı birey ve 50 korunmaya muhtaç çocuk, Türk Çini sanatından esinlenerek hazırladıkları eserlerle şehitlerimizin hatıralarına vefa borçlarını somut bir şekilde ortaya koydular. Türk Çini sanatı ürünü olan Türk Bayrağı ve şehitlerin isminin yer aldığı el yapımı çini tabaklar hazırlanarak 357 Şehit yakını aileye, korunma ve bakım altındaki çocuklar tarafından verildi.

"Her zaman yanlarında olacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehit ailelerine sunulan manevi hediye, aziz şehitlerimizin anısına olan vefanın ve minnettarlığın birer simgesi olarak önem taşıdığını belirterek," Bu projenin, şehit ailelerimize olan saygı ve sevgimizi ifade etmede küçük ama anlamlı bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman ailelerine en derin saygılarımızı sunuyoruz. Projemizin toplumumuzda şehitlerimizin anısına olan saygıyı pekiştireceğine ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacağına inancımız tamdır. Şehitlerimizin mukaddes emaneti olan kıymetli ailelerine "Aziz Hatıralarımıza Vefa Projesi"yle Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz olarak her daim yanlarında olacağız. " dedi.

"Devletimiz her zaman yanımızda oldu"

Mardin'de çevre güvenliği kapsamında görevli bulunduğu binanın çatısından düşerek şehit olan polis memuru Kubilay Karaman'ın babası Vedat Karaman ve Balıkesir'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün babası Muktedir Güngör, devletin her zaman için yanlarında olduğunu ifade ederken,, "Aziz Hatıralarımıza Vefa" projesi çerçevesinde yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.