Şehit Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya için Göynük'te Mevlid-i Şerif Okutuldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 28 Temmuz 2015'te bölücü terör örgütünün hain pususunda şehit edilen Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya için Göynük'te Mevlid-i Şerif okutuldu.

Göynük halkı, şehit Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya için bir araya geldi. Şehit Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya için yakınları, şehit edilişinin 8. yıldönümünde Mevlid-i Şerif okuttu. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakamı Fatih Çevik, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit babası Salim Sarpkaya, gelen ziyaretçileri ağırladı.

Ziya Sarpkaya, 28 Temmuz 2015 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ATM'den işlem yaparken bölücü terör örgütü üyelerince ateş açılarak şehit edilmişti. - BOLU