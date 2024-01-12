Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Samet Aslan'ın Cenazesi Amasya'ya Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

Naaşı, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar karşıladı.

Duanın ardından Samet Aslan'ın naaşı, kara yoluyla memleketi Taşova ilçesine götürüldü.

Şehidin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Taşova ilçesi Çakırsu köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.