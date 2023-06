Şehit aileleri Kurban Bayramı'nda duygusal anlar yaşadı

Şehit aileleri duygulandırdı: "Evlat acısı zor, manevi duygular bizi ayakta tutuyor"

ORDU - Ordu'da, Kurban Bayramı arefesinde protokol üyeleri, Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ile birlikte dua etti. Şehit aileleri acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, manevi duyguların kendilerini ayakta tuttuklarını söyledi.

Kurban Bayramı arefe gününde şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Ordu Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit mezarlarına karanfiller bırakırken, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit aileleri ise her bayram olduğu gibi bu bayram sevincini de buruk yaşadı.

"Tek oğlumdu, bayramlar buruk geçiyor"

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 2018 yılında şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın babası Mehmet Şefik Odabaşı, "Acımız hiç eksilmeden yerini koruyor. Allah'tan gelen her şeye razıyız. Tek oğlumdu, bütün bayramlar bizler için buruk geçiyor" dedi.

"Manevi anlamda yanımızda hissediyoruz"

Şırnak'ın Silopi ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ablası Ayşegül Damcı, "Kardeşim sanki ülke dışında görevde gibi ve her an gelecek gibi hissediyoruz. O yüzden yokluğunu hissettirmiyor, manevi anlamda yanımızda hissediyoruz. İçimizde bir burukluk var ama her şeye alıştığımız gibi buna da alışıyoruz. 4 yıl oldu ama çok çabuk geçiyor. Gururu bize yetiyor. Vatan sağ olsun, benim de bir oğlum olsa vatanımız için gözümü kırpmadan vatan için gönderirim" ifadelerine yer verdi.

"Yine oğlum olsa, gitmek istese yollardım"

Burçin Damcı'nın annesi Emine Damcı ise acı ve gururu aynı anda yaşadıklarını, şehitlik mertebesinin kendilerini ayakta tuttuğunu söyledi. Anne Emine Damcı, "2 duyguyu bir anda yaşıyorum. Evlat acısı çok zor ama hep yanımda hissediyorum. Vatan uğruna can feda, tek oğlumdu yine olsa gitmek isteseydi yollardım. Çok istemişti, şehit olmayı çok istemişti Allah onun gönlüne göre verdi. Allah Peygamber Efendimize (sav) komşu eylesin" şeklinde konuştu.