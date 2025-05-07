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Seda Kaya Ösen'den Bakan Şimşek'e Sert Tepki: 'Halkın Cebine El Attılar'

Seda Kaya Ösen'den Bakan Şimşek'e Sert Tepki: 'Halkın Cebine El Attılar'
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Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi tahsilatını artırma önerilerini eleştirerek, ekonomik krizin bedelinin emekçilere ödettirileceğini belirtti. Ösen, iktidarın ekonomik programını hukuksuz ve çaresiz olarak nitelendirerek, halkın çıkarlarının göz ardı edildiğinin altını çizdi.

(TBMM) - Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, "Vergi tahsilatını artırmak için sanayi bölgelerine ve şehir girişlerine maliyeciler yerleştireceğiz" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Ekonomik krizin bedelini emekçiye ödetecekler. AKP iktidarı elini yine halkın cebine attı" sözleri ile tepki gösterdi.

Ösen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in vergi tahsilatını artırma planlarına tepki gösterdi.

"Bu akıl dışı önerilerin, ekonomi yönetiminin içine düştüğü çaresizliği bir kez daha ortaya koyduğunu" söyleyen Ösen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"AKP iktidarının 19 Mart'ta başlattığı İBB soruşturmaları, yalnızca hukuksuz bir siyasi müdahale olarak kalmadı; aynı zamanda Türk ekonomisine son 25 yılın en ağır darbesini vurdu. İktidar, bu operasyonları 'hukuki süreç' olarak pazarlamaya çalışıyor. Ancak kamuoyunun büyük bölümü, bu sürecin adalet ve hukukla değil, siyasi hesaplarla yürütüldüğünün farkında. Piyasaların sert tepkisi ve ekonomik göstergelerdeki bozulma AKP'nin açıklamalarını boşa çıkarıyor. Ekonomi yönetiminin kafası karışık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi tahsilatını artırmak için şehir girişlerine ve sanayi bölgelerine maliyeciler yerleştirme önerisinde bulundu. Akıllara durgunluk veren bu açıklama gerçek mi değil mi diye, Sayın Şimşek'in sözlerini tekrar tekrar izlemek, tekrar tekrar okumak durumunda kaldık.

"Ekonomi tarihinin en yüksek vergilerini topladığınızı ne çabuk unuttunuz"

Sayın Şimşek, 2023 seçimlerden sonra milletin boğazını sıktınız. Ekonomi tarihimizin en yüksek vergilerini topladınız. KKM, deprem, EYT bahaneleri arkasına saklanarak, sanayicinin de işçinin de gelirine ortak oldunuz. Çok değil bundan 1,5 sene önce, 2023 yılında, yılda 2 kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni 2 katına çıkararak, toplamda 4 kez araç başına vatandaştan vergi almadınız mı? O günleri ne çabuk unuttunuz da bugün vergi borazanlığı yapıyorsunuz? 2 yıldan bu yana sermayesinden feragat ederek dükkanını, fabrikasını çalıştırmaya çalışan, artan girdi maliyetlerine karşın neredeyse hiçbir finansman desteği almadan emek ve değer üreten insanların kapısına vergi memurlarını yollamak, en hafif tabiriyle rezalettir, iş bilmezliktir.

Son iki yıldır hiçbir kayda değer destek almadan üretmeye çalışan sanayiciye bu şekilde yaklaşmak, iktidarın vizyonsuzluğunu ve çaresizliğini gözler önüne sermektedir. Ekonomi programının temeli çökmüş durumda. Enflasyon hala yüksek, faizler üreticiyi boğuyor, güven endeksleri düşüyor. Merkez Bankası, yaşanan krizi gizlemek için küresel gelişmeleri bahane ediyor, ama vatandaş gerçeği yaşıyor. 2025 yılında faize ayrılacak 2 trilyon liralık bütçe, bu sistemin kimin için çalıştığını gösteriyor: Halk için değil, finans çevreleri için. Bu dev kaynakla yapılabilecek onlarca yatırım, verilebilecek destekler göz ardı ediliyor. İktidarın yürüttüğü ekonomik program ne rasyonel ne adil. Siyasi operasyonların gölgesinde şekillenen ekonomi yönetimi, hem içeride güven kaybetti hem de yıl sonu hedeflerinden hızla uzaklaştı. Bu yük daha fazla taşınamaz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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