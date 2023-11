Seçil Erzan davasında şikayetçi sayısı arttı; hapis istemi 226 yıla kadar çıktı

Özden ATİK / İSTANBUL, ARALARINDA spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir fonzede daha eklendi. Bankacı Seçil Erzan'ın 2 milyon 720 bin lira verip alamadığını iddia eden Mert Zeydanlı'nın ismi 19. şikayetçi olarak ana davaya girdi. Böylelikle Seçil Erzan için 15. dolandırıcılık eyleminin eklenmesiyle hakkında istenen ceza da 69 yıldan 226 yıla kadar hapis istemine çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Denizbank 7 Nisan 2023 tarihli şikayette bulunarak Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan, işadamı Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı bir ay sonra 3 milyon dolar yapacağını söyleyerek aldı. Şube müdürüne ulaşılamaması üzerine Çeviker bankaya bu durumu bildirdi. Banka tarafından yapılan araştırmada Erzan'a ulaşılamaması üzerine suç duyurusunda bulunulduğu, sonrasında da İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 18 mağduru dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan ve 5 sanık ile ilgili 14 farklı eylemden dolayı dava açıldı.

ŞİKAYETÇİ SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Mert Zeydanlı'nın da, özel bir fona yatırıp kar elde etmek amacıyla şube müdürü Seçil Erzan'a 2 milyon 720 bin dolar verdiği, ancak bu zamana kadar parasını geri vermemesi nedeniyle şikayetçi olması üzerine Erzan'ın dolandırıcılık eylemi 15. eylem olarak dosyaya girdi.Bankanın önemli müşterileri arasında olduğunu ve sıklıkla şubeye gittiğini ifade eden Zeydanlı ifadesinde, Seçil Erzan'ın kendisini odasına davet ettiğini ve " Fatih Terim'in özel fonuna 2 milyon dolar yatırırsam 45 gün sonra yüzde 20 kar alacağını, ama bu bilginin çok gizli olduğunu" söylediği anlattı. Erzan'ın söylediğine göre banka bünyesinde Fatih Terim'in özel bir fonu bulunduğu belirten Zeydanlı, " Fatih Terim'in fonunun kar dağıtabilmesi için açıkta alan meblağı tamamlayabilirsem vadede bu karı alabileceğimi ifade etti" diyerek bu işlemle ilgili şüphelerinin olduğunu anlayan Erzan'ın fon için kendisini teşvik ettiğini ifade etti.

Zeydanlı, "Bu fona sadece Fatih Terim'in para yatırabildiğini ama ailesinin de fona Fatih Terim üzerinden para yatırabildiğini söyledi. Buna örnek olarak Nur Erkasap'ı gösterdi. Nur Erkasap'ın, Fatih Terim'in yıllarca asistan koçluğunu yapan Müfit Erkasap'ın eşi olduğunu söyledi. Söylediğine göre Fatih Terim ve Müfit Erkasap'ın malvarlığını eşleri Fulya Terim ve Nur Erkasap yönetiyordu. Nur Erkasap'ı aradım, kendisi ile ertesi gün şubede Seçil Erzan'ın odasında buluşmak üzere sözleştik. O sırada hemen verebileceğim nakit para miktarı 1 milyon 525 bin dolardı. Müdür Seçil Erzan bunu kabul etti, 'Bu parayı kesinlikle getirmen gerekir yoksa benim hakkımda soruşturma açarlar çünkü şimdi talimat vereceğim' dedi. Dahili telefonundan kodlu arama yaparak Fatih Terim'in fonunun tamamlandığını ve işlemin kestirilmesi talimatını verdi." dedi.

"ÇANTA AĞIR OLDUĞUNDAN ARABAYA BEN TAŞIDIM"

31 Ocak 2023'te şubeden para çekerek tamamladığı toplam 1 milyon 525 bin dolar para bulunan çantayı Nur Erkasap'ın huzurunda Erzan'a odasında verdiğini anlatan Zeydanlı, "İçinde 1 milyon 525 bin dolar olan bir çanta çok ağırdır, ben bile o çantayı üst kata çıkarırken zorlandım. Seçil Erzan bu paranın Fatih Terim fonuna bankanın nakit yönetim merkezinden yatırılacağını ve kendisinin oraya götürmesi gerektiğini söyledi. Çanta çok ağır olduğundan arabaya kadar benim taşımamı istedi. Erzan'ın gösterdiği arabaya götürdüm ve koydum" diye konuştu.

Erzan'ın ertesi gün arayarak 500 bin dolar daha vermesi halinde Fatih Terim fonundan yüzde 35 kar payı ayarlayabileceğini söylemesiyle Euro hesabını bozdurup şubedeki hesabından çekip Erzan'ın makam odasında verdiğini belirten Mert Zeydanlı, bu parayı taşımak istemediğini ofisine Nur Erkasap ile gelerek parayı alabileceğini söylediğini ve ofisine Erkasap ile gelip parayı alıp gittiğini söyledi. Zeydanlı, Erzan'ın kur korumalı mevduat hesabını da bozmasını istediğini, bunun ne eurobond'un ne de Fatih Terim fonu kadar kar getirmeyeceğini söylediğini, ısrarlarıyla eurobond'larının bir kısmını sattığını, 300 bin doları da odasında Erzan'a verdiğini belirtti. Bu ödemenin vadesinin 10 Şubat olduğunu ancak Erzan'ın kendisini oyaladığını anlatan Zeydanlı, "14 Şubat günü geldiğinde artık şirketimin ödemesi için paraya ihtiyacım vardı. Erzan'dan ısrarla sadece 400 bin dolar alabildim ve bana para ödemiş olmanın sebep olduğu bir sahte güven duygusuyla benden tekrar 400 bin dolar istedi. Ancak o kadar nakit param yoktu. Benim Kur Korumalı Mevduat hesaplarımı da bozmamı istedi. Bozdurdum. 400 bin dolar olarak 17 Şubat'ta Levent Yeni Sülün Sokakta müdür Erzan'a verdim. Daha sonra verdiğim paranın akıbetini defalarca sordum, beni hep geçiştirdi, uzun süre oyaladı. Kendisine ulaşamayınca şubeye gittiğimde şubenin teftişten geçtiğini söylediler. Aynı gün Nur Erkasap'ı aradım, bana Erzan'ın gözaltında olduğunu söyledi. O güne kadar Erzan'ın bana anlattığı Fatih Terim fonunun gerçek olduğuna inanıyordum. Çünkü beni sözleriyle inandırdı. Sözlerinin tamamının yalan olduğu ortaya çıktı. Erzan'dan ve onu oraya müdire tayin edenlerden, kontrol ve denetlemeyenlerden, kısacası sorumlulardan şikayetçiyim. Bu ödemeler için Erzan'dan dekont, belge almadım. Yatırımcısı gizli olan bir fona dışarıdan benim yatırdığım paraya dekont verilmesi zaten mümkün olmazdı; verselerdi ben şaşırırdım. Ben paramı yoldan geçen bir şahsa kaptırmadım. Bana Erzan'ın anlattığı Fatih Terim adına kurulmuş minimum 25 milyon dolar tutarlı olması gereken özel fon olduğu ve bankanın şube müdiresi olduğu için güvendim. Toplam 2 milyon 720 bin dolar parayı elden teslim ettim, ödemeler hep banka içerisindeydi. Erzan'a bankanın markası yüzünden güvendim, kendisine güvenerek ödeme yapmadım" dedi.

CEZA İSTEMİ 226 YILA ÇIKMIŞ OLDU

Savcılık, Erzan hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, yeni iddianamenin de hukuki irtibat nedeniyle ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Böylece 18 mağdur sayısı 19'a yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 69 yıldan 226 yıla kadar hapis istemine çıkmış oldu.