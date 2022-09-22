Sco Genel Sekreteri: Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Çatışmalarını Barışçıl Yollarla Çözmek İstiyor

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Genel Sekreteri Zhang Ming Çarşamba günü yaptığı açıklamada, SCO'nun Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınırda istikrarı sağlamak için aralarındaki sürtüşmeleri barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözeceğine inandığını söyledi. Basında çıkan haberlere göre, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırda 14-16 Eylül tarihleri arasında çıkan silahlı çatışmalarda çok sayıda can kaybı yaşandı. İki ülkenin SCO üyesi olduğuna dikkat çeken Zhang, barış ve istikrarın korunması ile iyi komşuluk ve işbirliğine dayalı bir ilişkinin bölgesel barış ve güvenliğin korunması için önemli olduğunu söyledi. Zhang, bunun Kırgızistan ve Tacikistan da dahil olmak üzere tüm SCO üyelerinin ortak arzusu olduğunu belirtti.

Zhang, "SCO, olayın gelişimini yakından takip ediyor. SCO üyeleri ve ben iki ülke ile temasımızı sürdürdük. Durumu kolaylaştırmak için olumlu çabalar gösterdik ve kayıplar nedeniyle acılarını paylaştığımızı ilettik" dedi. Zhang, "Kırgızistan ve Tacikistan'ın, 'Shanghai Ruhu'nu ve SCO Tüzüğü'nün ilkelerini korumaya, bölgenin genel resmini akılda tutarak sınırda istikrarı sağlamak için sürtüşmeleri barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye istekli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınırdaki silahlı çatışmayı çözmek amacıyla 19 Eylül'de imzalanan protokole ilişkin takdirlerini dile getiren Zhang, iki ülkenin düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesi ve sınır bölgelerinde barış ve istikrarı yeniden sağlamak için birlikte çalışmayı kabul ettiklerini belirtti. Zhang, "İki ülkenin farklılıkları yönetmek, çözmek ve ortak çıkarlara ulaşmak için aynı yönde çalışmaya devam edeceğini umuyoruz" dedi. Zhang, SCO'nun iletişimi güçlendirmede, iki taraf arasındaki farklılıkları düzgün bir şekilde ele almada, çözmede ve SCO çerçevesinde ve SCO Tüzüğü'nde belirtilen şekillerde bölgesel barış ve istikrarı korumada olumlu bir rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.