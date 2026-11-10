Schumer, ara seçimleri Trump'ın İran savaşı ve tarifelerine tepki olarak değerlendirdi

ABD'de İsrail'e desteğiyle bilinen Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, ABD'lilerin ara seçimlerde Başkan Donald Trump yönetiminin İran ile savaşına ve tarifelerine son verme konusundaki istekliliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Kendisi de bir Yahudi olan ve İsrail'in Kongredeki en sadık müttefiklerinden biri olarak gösterilen Schumer, Senato oturumunda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı eleştirdi.

ABD'lilerin artan yakıt fiyatlarını kabullenmelerinin söylenmesinden bıktığını, bu durumun "istemedikleri bir savaştan" kaynaklandığını vurgulayan Schumer, "Amerikalılar, Trump, Washington'ı altınla kaplayabilsin diye vergi ödemekten artık bıktı." diye konuştu.

Schumer, 3 Kasım'daki ara seçimlerde ABD'lilerin Demokrat Partinin çoğunluğu kazanmasını sağladığına dikkati çekerek, "Cumhuriyetçiler olsa da olmasa da Demokratlar, Amerikalılar için sonuca ulaşma hedefinde harekete geçecek. Amerikalılar, Trump'ın savaşına ve tarifelerine son verme, sağlık hizmeti maliyetini azaltma, hem Kongre üyelerinin hem de ABD Başkanı'nın hisse senedi alım satımını yasaklama ve bunun gibi pek çok istekleri konusunda açık ve net." dedi.

Kaynak: AA