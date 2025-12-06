Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, mühimmat ve barut üretim tesislerini inceledi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çorum Sungurlu'daki mühimmat ve barut üretim tesislerini ziyaret ederek, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında ulaştığı rekor rakamları ve özel sektörün rolüne dikkat çekti.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün başkanlığındaki heyet, Çorum Sungurlu'da mühimmat ve barut üretim tesislerini yerinde inceledi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, mühimmat ve roket üretim tesislerinde yapılan incelemelerde, topçu mühimmatı üretimi, patlayıcı dolum hatları, barut ve kompozit yakıt üretim alanlarını gezdi. Ayrıca X-Ray çekim alanı, laboratuvarlar ve boyahaneleri ziyaret etti. Heyet, küresel barut ve nitroselüloz üretim tesislerinde de incelemelerde bulundu. Görgün, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, savunma sanayi ekosisteminde özel sektörün rolüne dikkat çekti. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "Bugün içinde bulunduğumuz organize sanayi bölgesi alanında bir tanesi 1,5 milyon metrekare, diğeri 1,6 milyon metrekareye kurulu mühimmat ve barut üretim tesislerini ziyaret ettik. Gururluyuz; şirketlerimiz vızır vızır çalışıyor. Ülkemizin ihtiyacını karşılamakla birlikte ihracat da yapan bu şirketlerimiz ülke ekonomimize de katkı sağlıyorlar. Özellikle üretim tesislerinde veri analitiği, kestirimci bakım ve yapay zekanın kullanılabileceği her alanda fırsatları değerlendiren ve geliştiren bir yaklaşımla üretime katkı sağladıklarını görmek ayrı bir memnuniyet vericiydi" diye konuştu.

'11 AYDA İHRACAT REKORUNU KIRDIK'

Türkiye'nin savunma sanayi ihracat performansını değerlendiren Görgün, 2024 yılının ilk 11 ayında ulaşılan ihracat rakamının, geçen yılın tamamını geride bıraktığını belirterek, "İlk 11 ayda 7,4 milyar dolar ile ihracat rekorunu kırdık. Aralık ayıyla birlikte bu rakamın 8,5 milyar doları geçmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de savunma sanayisine katkı sunan şehir sayısının 50'yi aştığını ifade eden Görgün, "3 bin 500'ü aşkın firmamızın özel sektör ağırlıklı olması ayrı bir zenginlik. Çorum ilimizde Savunma Sanayii Başkanlığının Yetenek Envanteri programı kapsamında 14 güzide şirketimiz görev alıyor. Yapacaklarımız yaptıklarımızdan daha fazla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
