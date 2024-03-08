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Savaş Mağduru Kadınlar Acılarını Anlattı

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 'Savaş coğrafyasında kadın olmak' temalı söyleşiye farklı ülkelerden katılan savaş mağduru kadınlar, yaşadıkları acıları anlatarak savaşların son bulması çağrısında bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Savaş coğrafyasında kadın olmak" temalı söyleşiye farklı ülkelerden katılan savaş mağduru kadınlar, yaşadıkları acıları anlatarak savaşların son bulması çağrısında bulundu.

Ümraniye Belediyesince, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, ülkelerindeki savaşlarda yakın aile bireylerini kaybeden Filistinli Dua Alamoudi, Doğu Türkistanlı Münevver Özuygur, Bosna Hersekli Fadila Efendic ile Ukraynalı Olena Ivashchenko konuşmacı olarak katıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırısında, Filistin'de yeğenlerinin hayatını kaybettiğini ve evlerinin yıkıldığını anlatan Alamoudi, Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını, özgürlük namazının Mescidi Aksa'da kılınmasını diledi.

Bosna Hersek'te, Sırp saldırılarında kocası ve 19 yaşındaki oğlu öldürülen Efendic de yaşadığı acıların ardından geriye kalan kızı için mücadelesini sürdürdüğünü anlattı. Efendic, özgürlüğün ve hürriyetin kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Uzun yıllardır Çin baskısı altında zulüm yaşadıklarını anlatan Doğu Türkistanlı Özuygur ise babası başta olmak üzere, ailesinden çok sayıda kişinin Çin esaretinde hayatını kaybettiğini, birçoğunun da hapishanelerde tutulduğunu anlattı.

Rusya savaşında annesini kaybeden Ukraynalı Ivashchenko da Türk halkının kendilerine her zaman iyi davrandığını vurgulayarak savaşta en çok mağdur edilenlerin, çocuklar ve kadınlar olduğunu söyledi. Ivashchenko, savaşın bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

Mesut Özdemir: "Filistin'de öldürmeler, zulümler devam ediyor"

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, sevinç ve mutluluk içerisinde kadınlara yakışan, onları tebessüm ettirecek ve hoşça vakit geçirecekleri güzel programlar yapmayı amaçladıklarını ancak yaşanan savaşlara da dikkati çekmek için bu programı düzenlediklerini dile getirdi.

Bunların son örneğinin Filistin'de yaşanmaya devam ettiğini kaydeden Özdemir, "Yüz yıldır dünya çok büyük felaketler yaşadı ama Filistin'de haksızlığın boyutu o kadar büyük ve o kadar haksız ki, o kadar acımasız ki, bütün dünya çok güçlü bir şekilde buna tepki verdi, 'Artık bitsin.' dedi. Buna rağmen hala öldürmeler, zulümler devam ediyor." diye konuştu.

Program öncesinde, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in, dünyanın çeşitli coğrafyalarında çalışan kadınlara ilişkin çektiği fotoğrafların yer aldığı "Dünyanın Renkleri Kadınlarımız" sergisinin açılışı yapıldı.

Çelik, sergiyi gezen katılımcılara, fotoğrafların çekildiği anlara ilişkin bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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